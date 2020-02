0 Facebook Compleanno Gigi D’Alessio, nessun augurio sui social di Anna Tatangelo: è crisi? News 25 Febbraio 2020 16:43 Di redazione 2'

Il 24 febbraio Gigi D’Alessio ha compiuto 53 anni e ha reso nota questa data importante, pubblicando sui social la sorpresa che gli hanno fatto i suoi figli, una bellissima lettera in cui parlano del loro grande amore per il padre. Il post del cantante napoletano ha ricevuto molti like e commenti da parte dei follower che gli hanno voluto augurare buon compleanno. Non è passata inosservata, però, l’assenza di una dedica di Anna Tatangelo.

In tanti si aspettavano un augurio speciale da parte della compagna di D’Alessio sui social. Anna, che generalmente è molto attiva sui suoi profili, non ha pubblicato niente che riguardasse il compleanno di Gigi. Per molte persone questo sarebbe un chiaro segno di crisi tra la coppia, da tempo si vocifera di una nuova separazione tra i due, che dopo la prima, hanno deciso di riprovarci. Da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna conferma né smentita.

LEGGI ANCHE: LE VOCI SU UNA POSSIBILE CRISI

Ma il silenzio di Anna in quest’occasione ha riacceso l’attenzione su una possibile crisi. Difficile dirlo, sicuramente non li si vede assieme da un po’ e per due persone che stanno assieme, questa lontananza potrebbe essere anomala. L’assenza di messaggi di Anna, però, potrebbe anche rispondere alla volontà di tenere la vita sentimentale lontana dai social. La verità sarà solo il tempo a stabilirla.