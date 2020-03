0 Facebook “Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti”: amore al capolinea per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio Tv 3 Marzo 2020 16:24 Di redazione 1'

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è arrivata al capolinea. Lo hanno annunciato i due cantanti via social con un lungo post. La loro relazione, iniziata nel 2006, procedeva da tempo tra altri e bassi. Le voci di una crisi tra loro nelle ultime settimane si erano fatte sempre più insistenti e ora è arrivata la conferma.

“Non stiamo più insieme da un po'”. Anna e Gigi hanno esordito così, senza mezzi termini, con un messaggio congiunto condiviso sui social. “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”. D’Alessio e la Tatangelo hanno scelto le stesse parole per comunicare ai fan la fine del loro amore. Già una volta la coppia si era separata, nell’estate del 2017, per tornare insieme dopo qualche mese.