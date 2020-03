0 Facebook Ennesima aggressione in un pronto soccorso, non visitano il figlio, dà in escandescenza Cronaca 4 Marzo 2020 11:57 Di redazione 1'

Non accennano a fermarsi episodi di violenza e aggressioni all’interno degli ospedali. E’accaduto ad Acerra, dove un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri della caserma locale per aver colpito ripetutamente la porta del pronto soccorso.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era recato all’ospedale con il figlio, innervositosi perché non è stato visitato subito, ha iniziato a inveire contro il personale medico e ha preso a calci e pugni la porta del triage.

I militari, intervenuti immediatamente sul posto, hanno bloccato l’uomo e l’hanno arrestato. Portato prima in caserma, è attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con l’accusa di danneggiamento aggravato. Dopo la devastazione del pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli, dove amici e parenti di Ugo Russo, quindicenne ucciso da un carabiniere mentre tentava di rapinarlo, hanno distrutto tutto non appena hanno saputo della morte del ragazzo, quest’episodio si aggiunge alla lunga lista di eventi violenti e aggressioni in ambienti sanitari.