Coronavirus colpisce il calcio, rinviate semifinali Coppa Italia: Napoli-Inter in bilico

Non si giocheranno le due semifinali di Coppa Italia previste per la giornata di giovedì, saltano quindi, Juve-Milan e Napoli-Inter, quest’ultima in attesa di conferma. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che cita alcune fonti di Governo. I motivi sono legati alle disposizioni ministeriali per evitare il contagio del Coronavirus.

Mentre Juventus-Milan era già stata rinviata, per Napoli-Inter, in programma giovedì sera allo stadio San Paolo, è attesa l’ufficialità, ma la decisione sembrerebbe quella di rinviarla. L’Inter è una squadra lombarda, si allena in una regione dove il contagio sta aumentando vertiginosamente, quindi, a scopo precauzionale, si potrebbe decidere di evitare lo spostamento della squadra.

L’amministratore delegato neroazzurro, Bebbe Marotta, ha così commentato la notizia: “Ci adegueremo a ciò che verrà deciso”.