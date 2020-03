0 Facebook Gaia Girace in lacrime sul set dopo fine delle riprese: il messaggio dopo l’ultima puntata de L’Amica Geniale Spettacolo 3 Marzo 2020 13:45 Di redazione 2'

Lacrime di Gaia Girace dopo l’ultima giornata di riprese. L’attrice, subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata de L’Amica Geniale, ha condiviso un’immagine in cui è commossa per l’ultimo ciak. Successo strepitoso per la puntata finale che ha raccolto oltre sette milioni di telespettatori, numeri che rappresentano una grande soddisfazione per il regista e l’intero cast.

La maggior parte dei protagonisti lascerà il cast per la terza stagione per esigenze di scena, la storia, infatti, andrà avanti e i personaggi cresceranno. Sarà per questo che Gaia Girace si è commossa durante l’ultimo giorno di riprese. Nel post ha scritto: “Ultimo ciak, ultimo giorno sul set della seconda stagione. Non dirò nulla, ho già detto abbastanza attraverso Lila. Grazie”.

LEGGI ANCHE – COME CONTINUA L’AMICA GENIALE, LE PROSSIME STAGIONI

Queste le parole della giovane attrice che hanno ricevuto moltissimi like e commenti. In una storia, inoltre, Gaia ha mostrato una foto in cui abbraccia Saverio Costanzo, regista della serie e per lei un vero e proprio mentore. I messaggi della ragazza sono apparsi come un vero e proprio addio e in realtà lo sono, poiché Gaia sarà presente solo per altre tre puntate della prossima stagione, poi lascerà il posto a un’altra attrice.

Il post di Gaia Girace