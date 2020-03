0 Facebook Boom di ascolti per l’ultima puntata de L’Amica Geniale: 7 milioni di ascolti Spettacolo 3 Marzo 2020 14:24 Di redazione 2'

Successo strepitoso per l’ultima puntata de L’Amica Geniale. La fine della seconda stagione, che è andata in onda lunedì 2 marzo in prima serata su Rai 1, ha ottenuto il 28% di share per un totale di 6.941.000 milioni di spettatori.

Numeri da capo giro che sanciscono la grande vittoria della serie su altri programmi importanti dal punto di vista dello share. L’Amica Geniale, infatti, è seguita dal Grande Fratello Vip che ha ottenuto meno della metà di ascolti rispetto alla fiction tratta dai libri di Elena Ferrante.

Un successo che non lascia ombra di dubbi, la terza e la quarta stagione ci saranno sicuramente. Non ci sarebbero ragioni per sopprimerle, la storia c’è, i libri della Ferrante infatti sono quattro, il prodotto piace dunque, bisogna solo iniziare le riprese. I fan muoiono dalla voglia di sapere che fine faranno gli amati protagonisti, cosa succederà alle due amiche Lila e Lenù e come cambieranno le loro vite. Purtroppo c’è massimo riserbo sugli inizi delle riprese, quindi, è difficile sapere quando il prossimo capitolo andrà in onda. Fino ad ora la distanza di tempo tra il primo e secondo è stata praticamente di due anni, anche questa volta potrebbe essere così.