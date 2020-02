0 Facebook L’Amica Geniale, Gaia e Margherita raccontano l’unico litigio avuto sul set Spettacolo 17 Febbraio 2020 16:39 Di redazione 2'

Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono le protagoniste del momento. Si tratta di Lila e Lenù i personaggi principali de L’Amica Geniale, la serie che sta spopolando in gran parte del mondo. Giovani e belle si stanno trovando a fare i conti con un successo inaspettato.

Dalle persone che le fermano per strada, alla partecipazione al Festival di Sanremo e ad altri programmi televisivi. Ospiti dell’ultima puntata di Domenica In, le due ragazze hanno raccontato la vita da attrici, come stanno vivendo questo successo e qual è il loro rapporto.

Amiche sul set e anche nella vita, stando a quanto entrambe hanno raccontato da Mara Venier, la complicità che si vede nelle puntate de L’Amica Geniale, l’hanno trovata anche nella quotidianità. Come dire, galeotto fu il set. Gaia e Margherita, infatti, sono diventate amiche e sono molto legate. Hanno raccontato di aver litigato soltanto una volta sul set, a causa delle divergenze caratteriale, che se vogliamo rispecchiano un po’ quelle dei loro personaggi.

“Una volta sì, in America, eravamo in contrasto su alcuni temi”, questo il racconto di Gaia. A spiegare bene il motivo del litigio ci ha pensato Margherita, che ha detto: “Dicevo che è importante, prima di andare sul set, fare un numero di prove, quindi bisogna provare, e ci siamo scontrate su questa cosa”. Ad ascoltarle nel salotto di Domenica In, sembrava davvero di rivedere Lila e Lenù.