Spettacolo 2 Marzo 2020

Si è conclusa questa sera la seconda stagione de L’Amica Geniale e tutti vogliono sapere se ci sarà un proseguo. I fan della serie possono tirare un sospiro di sollievo, perché con molta probabilità ci saranno la terza e anche la quarta stagione.

Come continua L’Amica Geniale?

La fiction è tratta dagli omonimi libri di Elena Ferrante, da ognuno è stata tratta una stagione, le prossime, quindi, dovrebbero essere sul terzo e sul quarto romanzo. “Storia di chi fugge e di chi resta” e “Storia della bambina perduta” sono questi i titoli degli ultimi due libri.

Il terzo libro si apre negli anni Settanta, con molta probabilità, quindi, cambierà tutto il cast, a partire dalle due protagoniste, che potrebbero lasciare la serie dopo le prime puntate. Questa parte vedrà le nuove vite di Lila e Lenù, come sono cambiate e la lontananza che si è generata tra le due. Elena continuerà a vivere fuori e quando tornerà a Napoli scoprirà che la sua amica del cuore non sta bene.

Il quarto libro, invece, riprende dagli inizi degli anni Ottanta e arriva fino al 2010, per cui racconterà la terza fase della vita delle due protagoniste. Ci sarà anche Nino Sarratore, verso il quale Lenù proverà ancora un forte sentimento. Si tratta solo di piccole anticipazioni, le trame saranno come per i primi due libri, fitte di colpi di scena e svolte.

Quando andrà in onda la prossima stagione de L’Amica Geniale?

Ancora non si sa quando andrà in onda la prossima stagione de L’Amica Geniale, le riprese ancora non sono iniziate. Ma con molta probabilità dovremmo attendere perlomeno due anni, la stessa distanza di tempo che c’è stata tra la prima e la seconda stagione. A meno che la produzione non decida di anticiparsi, staremo a vedere.