Chiusi in macchina da soli, un bimbo di 6 mesi e tre altri bambini, il più grande appena 11enne. Denuncia per i genitori di 4 minori a Napoli, trovati dalla polizia municipale nell’abitacolo di una vettura in sosta davanti all’ospedale Cardarelli. A chiamare i vigili urbani, alcune persone che avevano notato i bambini a bordo della vettura ferma da un lungo lasso di tempo.

Dopo un lungo colloquio, gli agenti sono riusciti a convincere la ragazzina 11enne a sbloccare le porte dell’auto. I bambini pero’ non sapevano indicare dove fossero i loro genitori. Solo dopo circa venti minuti, e’ arrivata una donna che si e’ dichiarata madre di due di loro, esibendo poi i suoi documenti e quelli dei figli. Per risalire all’identità degli altri piccoli, e’ partita una indagine. Infine, negli uffici dell’unita’ operativa si e’ presentata la madre degli altri due minori. Le due coppie sono state denunciate al Tribunale dei Minori per abbandono di minori. Il veicolo e’ stato sanzionato perché’ sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria e sottoposto a sequestro amministrativo.