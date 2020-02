0 Facebook L’Amica Geniale, Lila e Lenù cambieranno volto: Margherita e Gaia usciranno dal cast Spettacolo 19 Febbraio 2020 15:55 Di redazione 2'

La notizia che Lila e Lenù non saranno più interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace ha sorpreso i fan. In realtà, però, non è una sorpresa, poiché dalla lettura dei libri di Elena Ferrante, a cui si ispira la serie, si comprende come la storia continui e le due protagoniste cresceranno, motivo per cui anche i loro volti cambieranno.

Ma perché se ne parla proprio ora? E’ stata una dichiarazione di Gaia Girace a Fanpage.it ad alimentare quest’indiscrezione. In realtà, però, le due giovani attrici saranno impegnate con la produzione de L’Amica Geniale fino alla terza stagione, dunque, le vedremo sicuramente anche nella prossima serie.

Gaia aveva detto: “Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Però, voglio fare anche cose nuove“. Anche Margherita, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, aveva spiegato che lei e la collega hanno l’esclusiva con la produzione de L’Amica Geniale fino alla terza stagione, dichiarazione da cui si evince che le due giovani attrici saranno poi sostituite.

E mentre la notizia è diventata virale, preoccupando i fan, quasi come se le due protagoniste fossero prossime alla morte, tra gli addicted della serie c’è chi spiega che fosse scontato il cambio di casacca, poiché due sedicenni non possono di certo interpretare due donne adulte. Comunque i fan de L’Amica Geniale, affezionati ai volti di Lila e Lenù, possono tirare un sospiro di sollievo, vedremo le due giovani amiche perlomeno fino all’inizio della terza serie.