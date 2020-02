0 Facebook Rosa e Alessandra, due giovani madri unite da un unico triste destino Cronaca 26 Febbraio 2020 14:04 Di Sveva Scalvenzi 2'

Tragico bilancio in questo mese di febbraio, due giovani madri hanno perso la vita dopo aver partorito. Una era Rosa Andolfi, originaria di Napoli, deceduta dopo aver dato alla luce suo figlio a seguito di un peggioramento delle sue condizioni. L’altra vittima si chiamava Alessandra Maronelli, era di Torre Annunziata, ed è morta dopo aver messo al mondo la sua bambina, anche lei per l’insorgere di alcune complicanze durante l’intervento.

Entrambe erano già madri. Quadri clinici differenti, ma con lo stesso triste epilogo. Per entrambe si attendono i risultati dell’autopsia per riuscire a fare chiarezza su quanto accaduto, per dare una risposta alle famiglie che non riescono a darsi pace.

Rosa presentava diversi problemi respiratori, per i quali, secondo quanto affermato dall’avvocato del fratello, Amedeo Di Pietro, le era stata prescritta in ospedale una particolare cura, adesso la famiglia vorrebbe sapere perché sia stata operata con tanta fretta, senza aspettare il termine della gestazione. Alessandra, invece, pare che stesse bene, a causare la morte potrebbe essere stato un’edema polmonare, ma anche qui bisognerà attendere i risultati degli esami autoptici per averne la certezza.

Resta tanto dolore, dolore per due giovani madri che sono state strappate alla vita troppo presto, nel momento in cui avrebbero dovuto allevare i loro figli. Restano i tanti messaggi che si susseguono sui vari social network da parte di chi conosceva le due donne, le voleva bene, le ricorda come madri che attendevano con trepidazione gli ultimi arrivati della famiglia. Resta anche tanta gente che non le conosceva ma che è rimasta attonita dinanzi a due simili tragedie, avvenute così vicino e a così poca distanza di tempo. Restano un bimbo e una bimba, appena venuti al mondo, che già devono fare i conti con il dolore di crescere senza una madre. Restano gli altri figli di Rosa e Alessandra, che aspettavano il loro rientro e che non le vedranno più varcare la porta di casa.