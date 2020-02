0 Facebook Alessandra, muore a 32 anni dopo il parto, ha abbracciato per poco tempo la figlia ed ha perso i sensi Torre Annunziata 26 Febbraio 2020 08:32 Di redazione 2'

Alessandra Maronelli è morta a 32 anni dopo aver partorito la sua bambina. Madre di altri due bimbi, originaria di Torre Annunziata, viveva a Boscotrecase. Nella mattinata di martedì è stata sottoposta a un intervento di taglio cesareo nella clinica Maria Rosaria di Pompei, dopo aver dato alla luce sua figlia, ha avuto il tempo di stringerla a sé solo per pochi istanti, poi la situazione clinica della donna è precipitata.

Secondo quanto raccontato da Il Mattino, la Procura di Torre Annunziata ha immediatamente aperto un’inchiesta e nei prossimi giorni sarà fatta l’autopsia sul corpo della vittima, esame che accerterà le cause del decesso. Potrebbe essersi trattato di un edema polmonare, ma soltanto nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro. Intanto, sono già stati ascoltati infermieri e personale medico. La famiglia si dispera, non riesce a comprendere come da momenti di gioia si sia passati a tanto dolore.

LEGGI ANCHE: IL MESSAGGIO DEL MARITO

Alessandra è entrata in sala operatoria per un parto cesareo, sembrava che tutto si fosse concluso, quando è riuscita a stringere per poco tempo la piccola, poi ha detto ai medici di non sentirsi bene e ha perso i sensi. Inutili i tentativi di rianimarla, per la donna non c’era più niente fa fare. La vittima era stata sottoposta al check up di routine prima dell’intervento, pare non ci fosse alcuna anomalia, né che soffrisse di patologie anomale.

La salma della vittima è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia, nei prossimi giorni si avranno gli esiti dell’autopsia e la famiglia riceverà finalmente una risposta, intanto chiede che sia fatta giustizia per Alessandra, ma anche per la piccola che non conoscerà mai sua madre e gli altri due figli che non la vedranno tornare a casa.