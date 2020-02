0 Facebook Il dramma di Rosa, morta a 29 anni dopo il parto: l’ultimo messaggio della giovane madre Cronaca 21 Febbraio 2020 12:56 Di redazione 2'

C’è una famiglia che in queste ore piange la sua morte, c’è il marito che dovrà crescere un figlio senza una madre, ci sono gli amici che ancora non riescono a crederci. La morte di Rosa Andolfi, deceduta a 29 anni a seguito di alcune complicazioni sorte dopo aver dato alla luce il suo bambino, ha sconvolto tutti.

L’autopsia accerterà cosa sia accaduto in quelle cinque ore che hanno preceduto il parto e perché Rosa sia morta a soli 29 anni. Intanto, sui social sono tantissimi i messaggi in suo ricordo. A colpire, però, sono le ultime parole condivise proprio dalla giovane madre sul suo profilo Facebook.

Qualche giorno prima del suo ricovero, Rosa aveva condiviso un’immagine di un bambino appena nato con la scritta: “E’ qui che nasce il vero amore di una donna”. Un messaggio che letto oggi fa addolora ancora di più, in quel giorno la ventinovenne non avrebbe mai immaginato che proprio dando alla vita il suo piccolo, sarebbe morta. Una foto meravigliosa, ma che oggi intristisce terribilmente. Sotto quel post in tantissimi stanno commentando in queste ore, in molti scrivono che non riescono ancora a credere che Rosa, la giovane madre, non ci sia più. Tutti vorrebbero che sia solo un brutto sogno, ma purtroppo è la dura realtà.