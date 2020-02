0 Facebook Rosa, morta a 29 anni dopo aver partorito, lo strazio del marito: “Ci hai squartato il cuore” Cronaca 21 Febbraio 2020 11:00 Di redazione 2'

E’ tanto il dolore per la morte di Rosa Andolfi, giovane madre deceduta a seguito di una complicazione avvenuta durante il parto. E’ riuscita a far nascere il suo bambino e poi le sue condizioni sono precipitate. Ricoverata in terapia intensiva, è deceduta poco dopo.

E mentre per la sua morte è stata disposta un’indagine, che attraverso l’autopsia cercherà di accertare le cause del decesso, il marito, così come tutti gli amici della giovane madre, non si danno pace, non riescono a credere che Rosa non ci sia più. Tremende le parole di Umberto, il suo compagno di vita: “Volevo svegliarmi e capire che era un sogno, ci hai squartato il cuore, sono salito a prendere le cambiate per il bimbo sopra e ti sentivo vicino a me, infatti fuori la porta uscendo c’era il tuo orecchino che entrando non c’era per farmi capire che ci sei……amo ti prometto che capiremo chi ha sbagliato e ti farò giustizia”.

LEGGI ANCHE: DISPOSTA L’AUTOPSIA SUL CORPO DI ROSA

Parole che rivendicano giustizia, Umberto vuole capire cosa sia accaduto a sua moglie e come una giovane di 29 anni sia potuta morire così. Tanti i messaggi degli amici di Rosa sui social, chi la ricorda come una giovane donna in gamba, pronta ad affrontare a testa alta ogni sfida.