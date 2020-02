0 Facebook Coronavirus in Italia, bimba di 4 anni contagiata assieme ad altri tre minori in Lombardia: tutti positivi ai test Cronaca 26 Febbraio 2020 13:31 Di redazione 2'

Primi minori contagiati in Italia. Una bambina di quattro anni è risultata positiva ai test in Lombardia. Originaria di Castiglione d’Adda, comune lombardo che assieme a Codogno è l’epicentro del focolaio del virus. La piccola paziente ha contratto una forma influenzale lieve, è stata confinata all’interno del suo appartamento. Sembrerebbe che possa aver contratto il Coronavirus nell’ospedale di Codogno, nei giorni del ricovero del paziente 1, il 38enne, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. LEGGI ANCHE: COSA E’ IL VIRUS E COME RICONOSCERE I SINTOMI Oltre alla piccola di 4 anni, ci sono altri tre minori contagiati in Lombardia, due di 10 anni e uno di 16. Due sono già stati dimessi, mentre gli altri sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. Intanto sale a 374 il numero dei contagiati in Italia e 12 le vittime.

