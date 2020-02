0 Facebook Coronavirus: 12enne in isolamento in ospedale, parla lo zio: “Attendiamo i tamponi, siamo tranquilli è come un’influenza” Cronaca 26 Febbraio 2020 16:57 Di Sveva Scalvenzi 2'

Un ragazzino di 12 anni è ricoverato presso l’ospedale di Cremona in isolamento per sospetto Coronavirus, in attesa che arrivino i risultati dei tamponi. Non appena il minore ha iniziato ad avere un po’ di febbre, la famiglia l’ha portato al pronto soccorso. Temeva che avesse contratto il virus, poiché un’insegnante della sua scuola era risultata positiva.

Ci troviamo in provincia di Cremona, nell’area dei comuni vicino Codogno, dove si è sviluppato il focolaio di questa malattia. Per questo motivo l’attenzione è massima. Lo zio del minore ha raccontato a Vocedinapoli.it che il bambino sta bene e che stanno attendendo gli esiti del tampone che sarebbero dovuti arrivare lunedì. Purtroppo, però, sono così tante le richieste che ci sono alcuni ritardi. “I tamponi sono mandati tutti a Milano – spiega lo zio del ragazzino – è normale che dobbiamo aspettare un po'”.

Il dodicenne, ad ogni modo, stando a quanto ha raccontato lo zio, sta bene, la febbre gli era salita inizialmente a 38, ma adesso pare stia già scendendo. “E’in isolamento per motivi precauzionali, ma sta bene”. La famiglia è tranquilla: “Stiamo sereni, se gli esiti dovessero essere positivi, il Coronavirus è come un’influenza, nei bambini l’infezione è anche più lieve. Tanto allarmismo non porta a nulla, la preoccupazione c’è perché non c’è il vaccino, ma questo virus si può curare”.