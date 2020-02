0 Facebook Coronavirus, De Luca: “Nessun contagio e nessun allarmismo. La Campania pronta ad affrontare eventuali emergenze” Il Governatore della regione attraverso una conferenza stampa ha indicato i punti principali d'azione e prevenzione in merito al coronavirus Salute 24 Febbraio 2020 14:29 Di redazione 3'

Nessun contagiato, nessun allarmismo grave e presto saranno comunicate le linee guida che la regione diffonderà ai cittadini e tutti gli enti pubblici, come scuole e ospedali. Vincenzo De Luca in occasione di una conferenza stampa andata in diretta su Facebook ha diramato quelle che sono le priorità di azione da parte della regione per affrontare eventuali emergenze dovute al coronavirus.

RACCOMANDAZIONI – Il Presidente della regione ha chiesto massima responsabilità da parte di tutti, soprattutto nel diffondere notizie fondate. L’attuale contesto non obbliga l’amministrazione regionale a prendere misure drastiche. Proprio per questo sono state diverse le raccomandazioni: non intasare il numero verde e i pronti soccorsi. Se qualcuno dovesse avvertire sintomi specifici è necessario rivolgersi al 118 o al medico di base.

LE LINEE GUIDA – La regione nel giro di qualche ora invierà le linee guida ufficiali alle quali cittadini ed enti pubblici dovranno attenersi. Questo per evitare decisioni unilaterali come quelle prese dai sindaci di alcuni comuni nei quali ci sono stati casi sospetti. Le strutture sanitarie sono pronte per sostenere qualsiasi stato di emergenza. La Campania ha già in cantiere un piano B se la situazione dovesse precipitare. Anzi, la regione ha predisposto anche spazi riservati ad eventuali pazienti contagiati. L’importante è che qualsiasi provvedimento venga preso dopo accertamenti sanitari ufficiali.

NUOVI LABORATORI PER I TAMPONI – Previsti punti di analisi anche negli ospedali degli altri capoluoghi di provincia. Ad oggi presso l’ospedale Cotugno è possibile fare fino a 100 tamponi al giorno. Altri laboratori saranno organizzati al San Paolo (sempre a Napoli), al San Sebastiano di Caserta, al Moscati di Avellino e al Ruggi di Salerno. Per quanto riguarda le mascherine, è inutile munirsene di grosse quantità. Esse serviranno solo per le persone che saranno a diretto contatto con persone ufficialmente contagiate.

SCUOLE, TRASPORTI E SPORT – De Luca ha garantito che a meno di accertamenti clinici che possano confermare un caso di contagio, scuole, trasporti ed eventi sportivi non saranno oggetto di misure specifiche. Tali settori potranno continuare a svolgere le proprie attività in modo ordinario. Saranno previsti anche punti informativi nei porti e una tavola coordinata tra tutte le prefetture della regione.

L’OBIETTIVO – Il Governatore su questo è stato molto chiaro: “Non solo è necessario curare e fornire la dovuta assistenza medica ai pazienti contagiati ma sarà fondamentale ricostruirne il percorso. È questo lo scopo principale, giungere all’origine del contagio, affinché non si diffonda in modo sproporzionato“.

