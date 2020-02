0 Facebook Coronavirus, De Magistris: “Scuole chiuse a Napoli fino a Sabato” L'annuncio del Sindaco: "Via al tavolo di monitoraggio" Salute 26 Febbraio 2020 11:40 Di redazione 2'

Scuole chiuse fino a sabato a Napoli. Ad annunciarlo il sindaco, Luigi De Magistris. “Abbiamo predisposto, nell’ambito della prevenzione per la riduzione del rischio contagio da Coronavirus, una serie di misure: ci atteniamo ai protocolli nazionali, dal momento che Napoli finora non ha avuto casi, e’ molto importante mettere in campo delle azioni di ulteriore prevenzione, quindi da qui a sabato contiamo di programmare una massiccia attività di igienizzazione e sanificazione – aggiunge De Magistris -. Fino a sabato sicuramente le scuole rimangono chiuse. Non c’è da avere nè paura nè panico, ma e’ un modo per alzare ulteriormente la sicurezza nel nostro territorio. Non è il momento delle polemiche, guardiamo avanti“.

Su Facebook, De Magistris ha annunciato di aver “istituito formalmente il tavolo di monitoraggio permanente sull’emergenza nazionale coronavirus“. Il tavolo è così composto: direttore generale Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva; direttore generale dell’ospedale dei Colli, Maurizio De Mauro; referente sanitario regionale nel sistema di Protezione civile, direttore centrale operativa 118, Giuseppe Galano; direttore dipartimento di prevenzione Asl Napoli 1, Lucia Marino; direttore dell’UOC di epidemiologia Asl Napoli 1, Rosanna Ortolani; assessore alla salute, Francesca Menna accompagnata dal personale qualificato in ambito epidemiologico e infettivistico in carico alle Università e ai centri di ricerca; assessore alla Protezione Civile, Rosaria Galiero; comandante della Polizia locale, Ciro Esposito; dirigente del servizio di protezione civile, Pasquale Di Pace; dirigente del servizio tutela della salute, Roberta Sivo.

“Alla presenza dei responsabili sanitari e dei massimi esperti medici valutiamo le azioni più idonee per tutelare la salute della nostra comunità. Facciamo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Agire, senza panico“, ha concluso De Magistris.