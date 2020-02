0 Facebook Coronavirus in Italia, primo caso vicino Milano: 46 le persone contagiate in Lombardia. Iniziato CdM straordinario Cronaca 22 Febbraio 2020 19:10 Di redazione 1'

Sono salite a 46 le persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia. In queste ore si è registrato un nuovo caso, il primo nel Milanese, a Sesto San Giovanni.

Attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A rendere noto il nuovo contagio è stato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fonatana, che assieme all’assessore al Welfare, Giulio Gallera, stanno presiedendo l’unità di crisi.

Questa mattina c’è stato anche un collegamento in videoconferenza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Salgono a due le vittime in Italia per Coronavirus, un uomo di 77 anni è deceduto nella serata di venerdì in Veneto e una donna di 78 anni è morta questa mattina in Lombardia.

LEGGI ANCHE: CHI E’ LA PRIMA VITTIMA IN ITALIA

Intanto è iniziato nella sede della Protezione civile a Roma il Consiglio dei ministri straordinario per fronteggiare il Coronavirus. Oltre al premier Giuseppe Conte al sottosegretario, Riccardo Fraccaro sono presenti i ministri: Speranza, Di Maio, De Micheli, Boccia, Lamorgese, Franceschini, Bonetti, Spadafora, Provenzano, Amendola, Catalfo. Il resto dei ministri collegati in video conferenza