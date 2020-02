Salvini 'affondato' dalle Sardine napoletane, social impazziti per la città: "Siete grandi"

0 Facebook Salvini e la sua ‘Bestia’ affondati dalle Sardine napoletane, social impazziti per la città: “Siete grandi” Nei gruppi Facebook del collettivo anti-Lega sono tanti i commenti in favore di 'Partenope'. Poi le critiche: "Manifestate contro De Magistris" Politica 5 Febbraio 2020 14:20 Di Andrea Aversa 2'

È un mare di interazioni quello in cui stanno nuotando le Sardine. I gruppi social dedicati al collettivo di sinistra, nato per caso contro Matteo Salvini e diventato un nuovo punto di riferimento della politica italiana, sono super attivi: un’ondata di like, condivisioni e commenti hanno caratterizzato i post pubblicati su Facebook.

L’ultimo caso ha riguardato le Sardine napoletane e il loro prossimo flash mob che si terrà a Scampia il 6 febbraio. Per l’occasione, nello stesso quartiere a Napoli, era stata organizzata una kermesse della Lega. Ma i dirigenti locali del Carroccio, per evitare problemi di ordine pubblico, hanno preferito posticipare l’evento a domenica 9.

Lo slittamento dell’iniziativa leghista ha fatto cantare vittoria alle Sardine. La notizia ha avuto un risalto pazzesco proprio nei gruppi dedicati, diventando virale in poche ore. Uno tsunami nel quale ‘la Bestia Nera‘ di Salvini ha avuto difficoltà ad orientarsi.

Ma non sono mancate le critiche nei confronti delle Sardine. In molti, soprattutto a Napoli e Campania, hanno fatto emergere un aspetto: perché il collettivo si è posto un unico obiettivo e cioè quello di contrastare Salvini e la Lega che sul territorio non hanno mai avuto responsabilità di governo? Non sarebbe meglio manifestare anche, ad esempio, contro il Sindaco Luigi De Magistris?

