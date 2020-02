0 Facebook Dramma in citta, neonata di 5 mesi muore per un arresto cardiaco Cronaca 5 Febbraio 2020 14:30 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta nella città di Bari, dove una bambina di 5 mesi è morta prematuramente per un arresto cardiaco. La piccola era affetta da una cardiopatia congenita, motivo per cui era stato disposto il suo trasferimento dal capoluogo pugliese all’ospedale Gaslini di Genova.

Nella struttura ligure sarebbe dovuta essere operata per correggere la cardiopatia, ma purtroppo non è mai arrivata in sala operatoria. La neonata è morta prima per un arresto cardiaco. Già aveva subito un intervento a pochi giorni dalla nascita a causa di un cateterismo cardiaco. Poi, considerata la gravità della patologia, i medici che l’avevano in cura avevano disposto il trasferimento in una struttura specializzata per problemi di questo tipo.

La piccola era arrivata con i suoi genitori nella notte di sabato, era stata sottoposta a tutti i controlli per avere il nullaosta per l’intervento. I genitori avevano sperato a lungo che la bambina potesse riprendersi e iniziare a condurre una vita normale. Ma purtroppo non è andata così, la piccola è stata colpita da un arresto circolatorio e i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. La notizia della sua scomparsa si è appresa velocemente a Bari, dove chi aveva seguito la sua storia, aveva pregato affinché potesse salvarsi. In queste ore in tanti si stanno stringendo ai genitori, distrutti dal dolore.