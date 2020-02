0 Facebook Manfredonia, si costituisce dopo aver ucciso a coltellate il presunto amante della moglie I fatti nella provincia di Foggia. L'assassino è un autista di camion 52enne, la vittima è un commercialista di 54 anni Cronaca 5 Febbraio 2020 14:01 Di redazione 1'

Lo va a trovare in studio, lo accusa di avere una relazione con la moglie, lo colpisce più volte con un coltello da cucina, che si spezza, e poi si costituisce alla polizia confessando quello che nel frattempo è diventato un omicidio.

È accaduto questo, a quanto si è appreso, in mattinata a Manfredonia, nel Foggiano. La vittima è il commercialista Vincenzo Paglione, 54 anni, accoltellato da un autotrasportatore di 52 anni, incensurato, che si è poi presentato spontaneamente alla polizia ammettendo l’accoltellamento a causa della relazione con la donna.

Paglione non è morto sul colpo, ma durante il trasporto all’ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia). L’esatta ricostruzione dell’accaduto è al vaglio degli investigatori. Al momento si apprende che la vittima si trovava all’interno del proprio studio professionale in via Nazario Sauro quando sarebbe stata raggiunta dall’autotrasportatore.

I due avrebbero avuto un acceso diverbio, al termine del quale il 52enne avrebbe estratto un coltello da cucina e colpito più volte il commercialista e consulente del lavoro, in più parti del corpo. Lungo le scale dello stabile è stato ritrovato il coltello da cucina con la lama spezzata.