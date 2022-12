0 Facebook La prima lite tra Totti e Noemi, lei scoppia a piangere: cosa è accaduto al ristorante Spettacolo 9 Dicembre 2022 13:21 Di redazione 2'

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati nel bel mezzo di un’accesa lite al ristorante. Il magazine Diva e Donna ha pubblicato le immagini della brutta discussione che la coppia ha avuto mentre era a tavola in un locale di Roma.

Lite tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, cosa è accaduto

Sarebbe questa la prima litigata in pubblico tra Totti e Noemi. Secondo il tabloid pare che ad accendere la miccia sia stato uno smartphone. Non è chiaro se la Bocchi abbia visto qualcosa su quello del fidanzato o se sia accaduto il contrario. Come mostrano le immagini, pubblicate da Diva e Donna, i due hanno litigato animatamente.

L’ex capitano giallorosso alza le mani come se stesse mandando a quel paese la compagna e lei a un certo punto si asciuga le lacrime dagli occhi. Il pianto della Bocchi, dunque, lascerebbe comprendere che non si sia trattato di una banale discussione. Per arrivare a piangere potrebbero essere volate parole grosse. Così proprio mentre si preparano ad andare a convivere in un meraviglioso attico, c’è stata la brutta lite. Avranno chiarito? Staremo a vedere.