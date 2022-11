0 Facebook Prima uscita pubblica di Totti e Noemi, l’evento importante: la coppia più affiatata che mai News 18 Novembre 2022 15:01 Di redazione 2'

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno fatto la prima uscita ufficiale assieme. L’occasione è stata la premiazione del Globe Soccer Award 2022 a Dubai, dove l’ex capitano giallorosso apriva la cerimonia. Un’occasione molto importante per lui, che ha voluto al suo fianco la compagna.

Totti e Noemi più uniti che mai

Da tempo non vedevamo Totti così sorridente. Lui e Ilary Blasi, stando anche ai vari rumors diffusisi dopo la separazione, conducevano due vite molto separate. Ognuno con i rispettivi impegni di lavoro. Noemi, invece, non ha voluto lasciare il suo compagno solo in un momento così importante.

Mano nella mano hanno sfilato sul red carpet mostrando quanto sono innamorati. Fino ad ora le loro foto erano sempre comparse su riviste di gossip, per cui non li avevamo mai visti posare assieme. Per l’occasione Totti ha parlato con i giornalisti, evitando di parlare dell’argomento Ilary Blasi, ha commentato l’assenza dell’Italia dai Mondiali: “È come andare a Roma e non vedere il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è negativo. Ma purtroppo sono cose che capitano nel calcio, vanno prese nel verso giusto. Vedremo un Mondiale diverso. Le favorite sono sempre le solite Francia, Brasile, Argentina, Spagna, Germania, ma non una in particolare. Può succedere di tutto, giocando a novembre-dicembre è diverso perché non sai come arrivi diversamente“.