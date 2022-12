0 Facebook Funerali Maurizio, Giovanna e il piccolo Giovan Giuseppe: palloncini bianchi in cielo all’uscita delle bare News 9 Dicembre 2022 12:22 Di redazione 2'

Lacrime ai funerali della giovane famiglia spazzata via dalla frana a Ischia. La cerimonia, celebrata dal vescovo di Ischia, monsignore Giovanni Pascarella, nella chiesa della Santissima Annunziata nella località Campagnano, si è tenuta questo venerdì mattina. “Le vie del Signore non sono sempre comprensibili, affidiamo a Dio le anime di Maurizio, Giovanna e del piccolo Giovan Giuseppe”, queste le parole al termine della messa.

Funerali di Maurizio, Giovanna e il piccolo Giovan Giuseppe: palloncini bianchi in cielo

Il vescovo ha chiesto al termine della cerimonia a tutte le persone che non sono stretti familiari dei defunti di lasciare la chiesa, consentendo così alle famiglie di poter uscire con calma accanto ai feretri e raccogliersi nel dolore senza . I feretri sono stati accolti all’esterno da un lungo applauso, un applauso di dolore dinanzi a una tragedia incomprensibile.

La bara bianca del piccolo Giovan Giuseppe è stata posizionata nel carro funebre sopra quella della madre, così che possano compiere anche quest’ultimo viaggio insieme. Tanti palloncini bianchi sono stati liberati in cielo per salutare i giovani genitori e il loro bambino. Un lungo corteo ha accompagnato in silenzio i due carri funebri che hanno lasciato la piazza. Le immagini all’esterno della chiesa sono strazianti, tanti pianti strozzati e occhi colmi di dolore.

Il video dell’uscita delle bare