Bimba di 7 mesi muore a casa della nonna, la dottoressa: "Non c'è più niente da fare" Cronaca 9 Dicembre 2022

E’ un vero e proprio dramma quanto avvenuto a Firenze in un appartamento. Una bambina di 7 mesi è morta in casa con la nonna, improvvisamente ha smesso di respirare. La nonna l’ha immediatamente portata nel bar di famiglia sotto casa, lì i genitori hanno allertato i soccorsi.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno provato di tutto per rianimarla ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. “Non ce l’abbiamo fatta, non ce l’abbiamo fatta”, sarebbero queste le parole pronunciate dalla dottoressa che ha provato a salvare la neonata.

La piccola, di origini cinesi, è stata uccisa da un arresto cardiaco. La tragedia ha sconvolto l’intero quartiere.