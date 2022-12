Cronaca 1 Dicembre 2022 - 12:07 di redazione Frana a Ischia, identificati i due corpi ritrovati stamattina: sono Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo Un dramma senza fine. Ritrovati altri due corpi privi di vita dopo la frana che ha colpito Casamicciola, sull'isola di Ischia sabato scorso, 26 novembre. Frana a Ischia,

News 30 Novembre 2022 - 21:04 di redazione Ischia, dall’inferno del fango è ‘resuscitata’ una bambola: “Cerchiamo la principessa che l’ha persa” Dalla fango di Ischia è emersa una bambola. Una bambola che è 'resuscitata' dalla tragedia che lo scorso sabato ha colpito l'isola, in particolare la zona di Casamiccio

News 30 Novembre 2022 - 15:55 di redazione Ischia, il cuore degli studenti che spalano il fango: “È la nostra isola, sono i nostri fratelli” Sono i nuovi 'eroi' ma non diteglielo. Per loro è stato un gesto normale. Dare una mano alle persone che magari conoscevano. Un gesto di cuor e coraggio per la propria t

News 30 Novembre 2022 - 15:38 di redazione Ischia, ritrovato il cane Thor: era in un canale, è stato restituito alla sua famiglia Ritrovato il cane Thor, un pitbull dato per disperso dopo la frana che ha messo in ginocchio l'isola d'Ischia. L'animale era in un canalone ed è stato soccorso dai volon