Stefano De Martino, rivelazioni scottanti a letto: “E’ lei la migliore. Faccio sempre questa cosa”

Stefano De Martino, tornato a Rai due con Bar Stella, è stato ospite de La Conferenza Stampa, nuovo esperimento per RaiPlay targato Giovanni Benincasa. Una conferenza vera e portai in cui il protagonista si mette a disposizioni degli studenti del liceo che possono porre domande.

Nel caso di De Martino, che ha inaugurato la trasmissione, tantissime ovviamente, oltre alla carriera, le domande sul gossip, anche intime. Qualcuno gli ha chiesto quale sia stata la donna con cui sia stato meglio in intimità e il conduttore non ha avuto dubbi: “La donna con cui è meglio è quella che ho sposato, l’ho sposata soprattutto per questo”.

Ha svelato poi di aver perso la verginità a 14 anni e qui i ragazzi hanno chiesto il metodo contraccettivo usato. “Salto della quaglia”. “Non si fa”, lo ha redarguito la ragazza. “È pericolosissimo, io solo per onestà vi dico la verità. La vostra generazione è molto più avanti di noi, più informata, avete più consapevolezze, noi abbiamo fatto un disastro. Però crescendo mi sono reso conto, a parte che vi evitate una quantità di cose col preservativo infinite. Quindi oggi dico assolutamente preservativo, mi raccomando, consumate tante scatole di preservativi”.