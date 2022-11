0 Facebook Ischia, il cuore degli studenti che spalano il fango: “È la nostra isola, sono i nostri fratelli” News 30 Novembre 2022 15:55 Di redazione 1'

Sono i nuovi ‘eroi’ ma non diteglielo. Per loro è stato un gesto normale. Dare una mano alle persone che magari conoscevano. Un gesto di cuor e coraggio per la propria terra violata e colpita da una tragedia: stiamo parlato di Ischia.

Lo scorso sabato una frana caduta dal Monte Epomeo ha devastato parte di Casamicciola. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Tante le parole e i gesti di solidarietà. Tra i tanti è spiccato quello degli studenti dell’istituto Mattei.

I ragazzi armati di secchi e pale si sono uniti ai soccorritori e hanno iniziato a spalare il fango dalle strade e dalle abitazioni. Il video che li ha immortalati è diventato virale sul web attraverso i social.