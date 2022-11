0 Facebook Ischia, ritrovato il cane Thor: era in un canale, è stato restituito alla sua famiglia News 30 Novembre 2022 15:38 Di redazione 1'

Ritrovato il cane Thor, un pitbull dato per disperso dopo la frana che ha messo in ginocchio l’isola d’Ischia. L’animale era in un canalone ed è stato soccorso dai volontari Laai dopo la segnalazione di alcuni abitanti. Il quadrupede sarà restituito alla sua famiglia

“Ringraziamo di cuore alcuni residenti della zona colpita di Casamicciola, in particolare Antonella Zabatta e Salvatore Impagliazzo che subito hanno allertato i volontari LAAI per un ritrovamento di un cane ferito, un Pitbull… in uno dei canaloni nei pressi di quel tragico luogo.

Era dato per disperso da giorni, temevamo il peggio per lui. Thor, un piccolo miracolo in questa tragedia immane, ritrovato vivo! Attivato il pronto intervento Asl e successivamente prelevato dal Dottore Giacomo Bellezza, referente Asl NA2nord del Comune, attualmente Thor si trova in ambulatorio per la prima assistenza, anche perché ferito ad una zampa. (I familiari dei proprietari del cane, sono già in contatto con la Asl e alcune volontarie)“.