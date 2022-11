0 Facebook Temporali in arrivo, nuovo allarme a Ischia: via alle evacuazioni Cronaca 30 Novembre 2022 11:19 Di redazione 1'

Non c’è pace per gli ischitani. Mentre sono in corso e continuano senza sosta le operazioni di soccorso e sicurezza a Casamicciola, dopo la frana avvenuta lo scorso sabato, la Prefettura in coordinamento con gli enti locali ha varato un piano di evacuazione.

Coinvolti i residenti che abitano nei pressi di via Celario, ovvero la zona devastata dal crollo di una parte del Monte Epomeo. Le famiglie saranno accompagnate in hotel e palestre. Il motivo? Il meteo. Le previsioni per i prossimi giorni non sono positive, previsti nuovi temporali.