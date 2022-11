0 Facebook La verità di Gigi D’Alessio, il racconto in tv: “Sono stato tradito, sono stato troppo buono ed è successo” Spettacolo 30 Novembre 2022 08:02 Di redazione 2'

Ancora nell’occhio del ciclone la relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Sono passati ormai due anni dalla rottura, ma arrivano nuove dichiarazioni e questa volta dal cantante napoletano che spiazza tutti. Lui, uno dei cantanti più famosi e apprezzati nel panorama musicale italiano, ha avuto una vita privata abbastanza movimentata.

Dopo un lungo matrimonio, e tre figli (Claudio, Ilaria e Luca) con Carmela Barbato, è nato l’amore con la celebre cantante Anna Tatangelo con cui ha avuto un altro figlio Andrea. Quando i due si sono conosciuti Anna aveva da poco compiuto la maggiore età, la storia fece molto scandalo e lei venne definita una “sfasciafamiglie”. Dopo 12 anni e un figlio, Andrea, i due si sono detti addio e non in modo ottimale.

Gigi D’Alessio infatti ha trovato un nuovo amore, Denise Esposito, una donna di 26 anni meno di Gigi. Insieme alla Esposito ha avuto un altro bambino, il suo quinto figlio Francesco, nato lo scorso gennaio. Anna intanto pare aver trovato per un breve periodo l’amore con il rapper napoletano Livio Cori, ma la storia è naufragata. La rottura e le nuove unioni hanno suscitato un forte clamore mediatico tanto che ancora oggi fanno notizia. Nonostante siano passati due anni infatti entrambi spesso rilasciano dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Gigi D’Alessio in televisione

Recentemente il cantante è, ospite al programma televisivo Da noi… a ruota libera , ha parlato della sua vita e ha detto qualcosa di abbastanza controverso.“Mi ritengo una persona molto generosa e uno che dà tutto sé stesso agli altri, proprio per questo sono stato tradito”. La frase è risultata ambigua e subito è stata associata all’ex compagna Anna Tatangelo. Era davvero così? La cantante di Sora, che pare non tenersi proprio nulla, risponderà?