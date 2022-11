0 Facebook Anna Tatangelo, i suoi scatti sexy scatenano la polemica e c’è il dettaglio su Gigi D’Alessio Spettacolo 25 Novembre 2022 20:13 Di redazione 2'

Sorprende tutti Anna Tatangelo con indosso un completo bianco super sexy che mette in evidenza le sue perturbanti e abbondanti forme. Perfetta, frutto di alimentazione sana e palestra, lady Tata, ha posato per uno shooting. Dopo la sofferenza e il lutto per la perdita prima della mamma, a 67 anni, e poi del nonno, la bella cantante si lascia andare.

Proprio nei giorni scorsi ha aperto un box di domande per i follower e ha risposto commentando come sta adesso: “Alti e bassi. Non sentirsi più figli è doloroso…Cerco di andare avanti con la mia vita, ma quella sensazione di vuoto spesso si fa sentire… Mi manca tanto”, riferendosi alla scomparsa della madre.

Gli scatti pubblicati su Instagram hanno riportato la gioia anche tra i suoi fan. “Stratosferica”, “Pazzesca”, sono alcuni dei commenti. Qualcuno però ha notato un dettaglio che proprio non si poteva nascondere: il tatuaggio di Gatto Silvestro fatto all’altezza dell’inguine. E sapete per chi è? Per Gigi d’Alessio, il suo ex e storico compagno, nonché padre del figlio Andrea.