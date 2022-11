0 Facebook Le foto del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito: “E’ identico al papà” Spettacolo 7 Novembre 2022 16:35 Di redazione 2'

Denise Esposito ha condiviso alcune immagini del piccolo Francesco D’Alessio. La compagna di Gigi non è solita pubblicare sui social network, i suoi post sono sporadici e non ama stare al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta però pare abbia fatto uno strappo alla regola, condividendo le dolcissime immagini del suo bambino.

Le prime foto di Francesco D’Alessio, il figlio di Gigi e Denise

La compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato una serie di foto assieme al suo piccolino in piscina e ha scritto: “My sunshine”. Il post ha ricevuto subito moltissimi like e commenti da parte di chi ha voluto fare i complimenti alla madre e al padre per la bellezza di Francesco. In tanti hanno notato la somiglianza con il cantante napoletano e, guardando le foto, è impossibile non scorgerla.

Il piccolo ha i capelli biondi della mamma e lo sguardo del papà. A commentare le foto c’è anche Gigi D’Alessio che ironicamente ha scritto: “Complimenti è stupendo uguale a papà Gigi”. Ma non è l’unico che ha notato questa somiglianza: “E’ la fotocopia del padre”, “Due gocce d’acqua”, “Quanto somiglia a Gigi”, questi e tanti altri i commenti al post di Denise. Era inevitabile che i fan del cantante si scatenassero sotto la pubblicazione della sua compagna, da tempo aspettavano di vedere qualche scatto del bambino. Queste, infatti, sono le prime foto in cui il bimbo si vede chiaramente. Prima c’era stato un video del piccolino in piscina, che era però coperto dagli occhiali e poi solo alcuni dettagli.

Le foto di Francesco D’Alessio

Il post di Denise Esposito con le foto del piccolo Francesco