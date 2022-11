0 Facebook Capotreno va in pensione e fa l’annuncio commovendosi: “Oggi l’ultimo viaggio” VIDEO Napoli Città 30 Novembre 2022 07:49 Di redazione 2'

Tra le tante cose che accadono, assurde o meno, tra disagi e ritardi, anche qualcosa di buono può succedere su un vagone di un treno dell’ Eav . Così, un capotreno che va in pensione fa un annuncio e si commuove. Le sue parole sono accolte tra gli applausi dei viaggiatori: è la sua “ultima corsa” in Cumana.

Alfredo Venditti ha poi scritto sui social: “Mancano 4 fermate alla fine della mia ultima corsa, vi auguro che si realizzino i vostri sogni”. Due i video, diventati virali sui social. Si vede l’uomo che dice: “Vi ho rispettato sempre tutti, anche quando ci sono stati disagi e guasti”.

Dopo 34 anni di servizio Alfredo va in pensione. A scrivere un messaggio per lui anche la figlia: “È il mio papà. So bene cosa significhi viaggiare con i treni a Napoli, ma coloro che lavorano per le aziende sono in primis vittime del malfunzionamento. Non c’è stato un giorno in cui mio padre non sia stato dalla parte del cittadino, anche quando gli inveivano contro. Spero che le nuove leve amino il proprio lavoro come lo ha amato lui”.

Un post è stato pubblicato anche dal presidente di Eav, Umberto de Gregorio: “L’ultimo saluto di un capotreno “Signori è il capotreno che vi parla per dirvi che tra quattro fermate vado in pensione “…”ho sempre cercato di fare il meglio e di rispettarvi”. Alfredo Venditti grazie per il tuo lavoro di questi anni e per il tuo straordinario messaggio di saluto!”.