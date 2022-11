0 Facebook Napoli, la voragine dopo la tempesta: enorme buca si apre sul Lungomare Cronaca 22 Novembre 2022 19:53 Di Carmine Ubertone 1'

Giornata di vento e pioggia in Campania causa la tempesta di Santa Cecilia che si è abbattuta quest’oggi, martedì 22 novembre su tutta la Regione.

Tantissimi disagi in Campania causati dal maltempo

Tantissimi i danni causati dal maltempo: strade allagate, mareggiate, alluvioni e alberi che cadono, una vera giornata da apocalisse. Come riportato dai colleghi di ‘Fanpage‘ c’è da registrare anche una voragine sul Lungomare di Napoli.

Enorme buca si apre sul Lungomare di Napoli

Il violento nubifragio che si è abbattuto su Napoli ha fatto registrare anche il sollevamento della strada in via Partenope, sul Lungomare di Napoli. La strada – come evidenziato dall’immagine scattata da Fanpage – è stata prontamente transennata.