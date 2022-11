0 Facebook Temporale a Napoli, strade allagate e crolli: alberi caduti a Scampia e in tangenziale Meteo 22 Novembre 2022 15:20 Di redazione 1'

È allarme in tutta la regione Campania, capoluogo partenopeo compreso. Il maltempo previsto dai meteorologi ha iniziato a colpire la regione e Napoli a partire dalla tarda serata di ieri. In particolare sono stati molto forti i venti.

Allagamenti, nubifragi e crolli dopo il temporale. I cittadini questa mattina si sono svegliati dentro una tempesta. E se il mare ha flagellato le coste e i lungomari e gli allagamenti hanno causato grandi disagi alla viabilità, la caduta di alberi avrebbe potuto provocare delle vittime.

Per fortuna non è accaduto ma grandi arbusti sono crollati sulla tangenziale all’altezza della zona ospedaliera – non molto lontano dal Policlinico – e a Scampia in via Ghisleri. Comunicata una nuova allerta meteo di colore giallo per domani. Oggi sono state chiuse scuole, cimiteri e parchi.