Piogge e temporali in Campania, scuole chiuse anche mercoledì Cronaca 22 Novembre 2022

Secondo giorno di stop consecutivo per varie scuole della Campania. Il motivo? Ancora il maltempo abbattutosi sulla nostra Regione.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta gialla per mercoledì 23 novembre: ecco quindi che alcuni sindaci hanno deciso per chiudere diversi istituti.

Le scuole che resteranno chiuse

Già oggi, martedì’ 22 novembre, le scuole sono rimaste chiuse per via del maltempo. Niente lezioni anche domani per alcuni istituti della Campania. A Benevento, Agropoli, Pagani, Nocera Inferiore e Lusciano – per mancanza d’acqua – gli istituti scolastici resteranno chiusi.