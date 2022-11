0 Facebook Maltempo nel Napoletano, ambulanza non può soccorrere una persona perché la strada è allagata Cronaca 22 Novembre 2022 15:04 Di redazione 1'

Continuano i disagi dovuti al maltempo abbattutosi in Campania in queste ore. Desta scalpore quanto avvenuto nel Napoletano, un‘ambulanza che non può soccorrere una persona allettata bloccata nell’auto per via delle strada completamente allagata.

Siamo in quel di Cimitile, a segnalare l’episodio, con tanto di filmato, è un utente del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Strada allagata, un’auto bloccata nell’acqua, ambulanza e carabinieri fermi, non possono accedere ad una persona allettata. Il figlio li ha chiamati perché ha paura. L’acqua continua ad arrivare“.

L’allerta arancione in Campania e i disagi

L’ennesima testimonianza di quanti danni stia facendo il maltempo di queste ore in Campania. Strade allagate, alberi che cadono e mareggiate, in questo giorno di allerta arancione nella nostra Regione.

