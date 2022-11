0 Facebook Ha un malore improvviso mentre gioca a tennis, Benedetta muore a soli 18 anni Cronaca 22 Novembre 2022 18:26 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta Benedetta Quadrozzi, la ragazzo di 18 anni morta dopo quattro giorni di agonia. ha avuto un malore mentre stava giovando a tennis lo scorso giovedì. A soccorrerla il maestrato che ha subito chiamato l’ambulanza.

Il dramma è avvenuto al circolo Europa di Frosinone. La 18enne è stata trasportata allo Spaziani di Frosinone, poi traferiva al ‘Bambino Gesù’ di Roma.

Benedetta Quadrozzi morta a 18 anni: la tragedia in campo

Hanno tentato di tutto i genitori della ragazza che hanno fatto ascoltare musica alla figlia con la speranza che potesse riprendersi. Non c’è stato nulla da fare. Sono sconvolti amici e parenti, come riporta il Messaggero. Secondo quanto riportato la ragazza è rimasta troppo tempo senza ossigeno al cervello e questo ha compromesso le funzioni vitali. Dopo i soccorsi il cuore è partito, ma il danno cerebrale aveva causato un edema, troppo grave per un lieto fine.