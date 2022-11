0 Facebook Gaffe di Antonino Spinalbese, scivolone dell’ex di Belen spiazza tutti Spettacolo 22 Novembre 2022 15:24 Di redazione 1'

Antonino Spinalbese negli ultimi tempi è al centro di diversi attacchi al Grande Fratello Vip. L’ex di Belen Rodriguez si è lasciato andare con Oriana Marzoli, i due si sono concessi anche alcuni momenti di passione, ma il comportamento dell’hair stylist non convince la venezuelana.

La gaffe di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip Antonino ha voluto avere un chiarimento con Oriana. Hanno parlato di cosa è successo tra loro e della possibilità di continuare la loro conoscenza. Mentre parlava ha detto: “In un confessionale dove dico mi piace G….”. Poi si è subito corretto e ha continuato: “Oriana è bella, sto bene con lei, ma poi ho delle paure e prendo e me ne vado via”.

Un errore, quello dell’ex di Belen Rodriguez, che non è passato inosservato. In tanti hanno pensato che gli stesse scappando il nome di Giaele e che in realtà lui sarebbe cotto di lei e non di Oriana. Dunque, se così fosse vorrebbe dire che con la giovane venezuelana si è solo divertito, ma nei suoi pensieri ci sarebbe un’alta concorrente.