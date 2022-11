0 Facebook Raffiche di vento e diluvio, è tempesta a Napoli: allagamenti e disagi in città Meteo 22 Novembre 2022 08:50 Di redazione 1'

Una bomba d’acqua esplosa a partire dalla tarda serata di ieri. Un ‘raid’ continuato ininterrottamente fino ad ora. Stiamo parlando del temporale abbattutosi su Napoli e l’intera regione Campania. Tutto secondo quanto previsto dall’allerta meteo comunicata ieri.

Forti raffiche di vento e violenti piogge. Ecco cosa sta accadendo in città e non solo. Un diluvio, una vera e propria tempesta. Già sono diversi i disagi e il conseguente caos segnalati dai cittadini in diverse zone del territorio partenopeo.

Non è stato un caso, infatti, che i sindaci di molti comuni della Campania e dell’area Metropolitana di Napoli abbiano deciso di tenere chiusi scuole, parchi e cimiteri. Lo stessa decisione è stata presa dal sindaco Gaetano Manfredi.