Mareggiate e crolli a Napoli e in Campania, i primi danni del temporale Meteo 22 Novembre 2022

Scooter, biciclette e bidoni dell’immondizia riversi per strada. Onde del mare che si infrangono sulle barriere di scogli per poi cadere sul lungomare. Secondo quanto riportato da Fanpage il temporale abbattutosi su Napoli ha iniziato a fare i primi danni.

Lo stesso sta accadendo anche in provincia. Teleclub ha scritto che a Varcaturo, in viale dei Pini nord, è crollato un albero. Medesima scena è stata vista presso il cimitero di Marano. Anche nel Casertano, nell’Agro-Aversano, nel Sannio e in Irpinia i cittadini hanno iniziato a contare i danni.

Anche le isole non sono al riparo dalla tempesta. Anzi. A Capri vi è, da questa mattina presto, una vera e propria mareggiata che sta flagellando le coste dell’Isola Azzurra. Sospesi, per ora, i collegamenti marittimi.