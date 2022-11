0 Facebook Napoli, le ruspe non si fermano: abbattuta la casa di Davide Marotta News 21 Novembre 2022 11:20 Di redazione 2'

Fino all’ultimo aveva sperato che il provvedimento fosse annullato e che riuscisse a condonare la sua casa, ma purtroppo questo lunedì mattina all’alba sono arrivate le ruspe ed è iniziato l’abbattimento della casa di Davide Marotta.

Abbattuta casa di Davide Marotta

Il celebre attore, divenuto famoso per la pubblicità della Kodak, nei giorni scorsi aveva lanciato diversi appelli affinché la sua casa in via Cupa Principe a Poggioreale, a Napoli, non venisse abbattuta. Marotta viveva in un ex rudere dell’Ottocento con la madre e il fratello disabile, nel 1999 arrivò un ordine di demolizione che però non era ancora stato effettuato. Recentemente l’attore aveva vinto il ricorso al Tar che aveva sospeso il diniego del Comune di Napoli al condono dell’immobile.

Ma il provvedimento non è stato bloccato e la procedura è proseguita in Procura. Così, nonostante gli appelli di Marotta e il sitin organizzato nei giorni scorsi dall’attore davanti alla casa, le ruspe questo lunedì mattina all’alba sono arrivate davanti al rudere ed è iniziato l’abbattimento. Tante le attestazioni di solidarietà per l’attore napoletano e la sua famiglia. Al termine della protesta Marotta aveva consegnato le chiavi alle autorità in segno di rassegnazione.