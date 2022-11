0 Facebook Antonino Spinalbese si allontana da Oriana: “Non dormivo con una donna da tanto tempo” Spettacolo 21 Novembre 2022 11:36 Di redazione 2'

Dopo le due notti di passione Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli pare che si siano un po’ allontanati. I due negli ultimi tempi erano apparsi più vicini che mai, fino ad arrivare al momento di intimità sotto le lenzuola, ma poi l’hair stylist sembrerebbe che abbia preso un po’ le distanze.

Cosa è successo tra Antonino e Oriana

Ad accorgersene è stata proprio la bella venezuelana che si è risentita per una frase che Spinalbese avrebbe detto a Giaele. Secondo Oriana Antonino avrebbe raccontato alla concorrente di aver sentito un po’ d’ansia perché lei l’avrebbe definito il ‘suo uomo‘. Ma la Marzoli ha spiegato all’ex di Belen Rodriguez che non è assolutamente così e Spinalbese le ha chiarito: “Ho detto che in alcune situazioni io posso aver avuto la sensazione di essere il tuo uomo”.

La confessione di Antonino Spinalbese

Antonino le ha poi chiarito che lui vorrebbe fare le cose con calma, ma la venezuelana si è innervosita dicendogli che allora non avrebbe dovuto dormire con lei: “Se hai paura e vuoi andare piano, non venire a dormire con me”. Spinalbese allora gli ha confessato che lui ha voglia di stare con lei ma che comunque non dormiva con una donna da un anno: “Nessuno mi obbliga, ma io voglio farlo. Non dormo con una donna da un anno. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo, mi imbarazzava”.

Ad ogni modo secondo Oriana l’atteggiamento di Antonino sarebbe cambiato, lo stesso Spinalbese sa che l’argomento sarà affrontato in puntata e teme quel momento a tal punto da dire che preferirebbe risultare positivo al Covid per evitarlo.