Sta lottando tra la vita e la morte il bambino di due anni che domenica pomeriggio è stato travolto da un’auto mentre si trovava nel suo passeggino. La madre stava attraversando quando un’automobile ha centrato in pieno il carrozzino all’interno del quale c’era il suo piccolino.

Bambino di 2 anni investito

Il drammatico investimento è avvenuto in via Cantoni, nel pieno centro di Gallarate, in provincia di Varese. Un’auto, una Fiat Panda guidata da una donna, ha centrato in pieno il carrozzino che è sbalzato in aria, impattando violentemente con l’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo dove è tutt’ora ricoverato in condizioni critiche. Pare che gli sia stato diagnosticato un grave trauma cranico. La conducente è stata sottoposta all’alcol test. Sotto choc la madre del piccolo, rimasta illesa nello scontro.