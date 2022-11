0 Facebook L’attore Davide Marotta consegna le chiavi di casa alle autorità: “Giusto così” News 20 Novembre 2022 09:46 Di redazione 1'

‘No alle ruspe’, c’erano striscioni e i manifestanti lo urlavano come slogan. Era lo scorso 15 novembre quando a Poggioreale c’è stata una manifestazione di solidarietà per Davide Marotta, l’attore diventato noto grazie alla pubblicità: ‘Ciribiribì Kodak’.

Quest’ultimo vive proprio nel quartiere all’interno di una casa in via Cupa Poggioreale. Ci abita con il fratello e la mamma anziana. Per le autorità la palazzina nella quale c’è l’appartamento, che è originaria di fine ‘800, è abusiva.

Per questo la Procura di Napoli ne ha disposto l’abbattimento. E per questo motivo è iniziata la battaglia di Marotta. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Fanpage, ieri ha consegnato le chiavi di casa alle autorità. Queste le sue parole:

“Ho consegnato le chiavi ed è giusto così. Spero nella giustizia e l’unica cosa che posso dire è che questa non è una casa abusiva. Adesso la parola passa agli avvocati. Le autorità fanno il loro lavoro, ma io, da cittadino perbene, ho rispettato la legge. Adesso posso solo dire che, tutta questa situazione, fa veramente tanto male“.