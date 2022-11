0 Facebook Napoli: da abbattere la casa di Marotta, attore di ‘Ciribiribì Kodak’. La protesta: “Non mene vado” Cronaca 15 Novembre 2022 16:05 Di redazione 1'

Abita in un palazzo in via Cupa Principe a Poggioreale con il fratello e la mamma anziana. La struttura è originaria dell’800 e la Procura di Napoli ne ha disposto l’abbattimento perché all’interno ci sono diversi abusi edilizi.

Protagonista della vicenda l’attore Davide Marotta, noto per aver lanciato il famoso slogan ‘Ciribiribì Kodak’. Questa mattina, secondo quanto riportato da Fanpage, Marotta ha protestato insieme ad altri manifestanti.

Il motto è stato: “No alle ruspe”. Vi sono in corso trattative con le autorità. Il provvedimento giudiziario potrebbe slittare.