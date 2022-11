0 Facebook Il dramma di Paola e Rodolfo, la separazione e la gestione del locale: prima il caffè insieme e poi la lite Cronaca 16 Novembre 2022 18:02 Di redazione 1'

Hanno litigato, lui ha preso un coltello e ha colpito a morte la moglie. Uno dei due figli ha provato a mettersi in mezzo. Il giovane avrebbe cercato di salvare la madre. Ma non ce l’ha fatta. La donna è deceduta successivamente all’ospedale di Salerno Ruggi d’Aragona.

L’uomo, invece, è uscito di casa e si è tolto la vita. Si è suicidato impiccandosi da un cavalcavia della Salerno – Reggio Calabria. Il femminicidio – suicidio è avvenuto questa mattina a San Mango, località in provincia di Salerno. Protagonista del dramma una ex coppia.

Paola Larocca e Rodolfo Anastasio – rispettivamente 55 e 56 anni – erano, infatti, marito e moglie. Secondo quanto riportato da Salerno Notizie, i due si erano separati da poco. Però insieme continuavano a gestire un ristorante.

L’uomo avrebbe in passato avuto delle denunce per maltrattamenti. Nonostante ciò, tra i due i rapporti sembravano normali. Ogni mattina il 56enne si recava a casa della donna per portare fuori i cani e prendere il caffè con i figli. Anche oggi sarebbe andata così, prima delle urla di lei e della tragedia.