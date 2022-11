0 Facebook Sposi organizzano matrimonio senza bambini, l’amica non lo rispetta e viene cacciata Cronaca 16 Novembre 2022 17:07 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto accaduto in un matrimonio. La sposa aveva organizzato le nozze in cui non vi dovevano essere bambini, un modo per stare solo tra adulti. Una sua amica però, non ha rispettato i patti ed ha portato il figlio piccolo: è stata cacciata dall’evento.

La sposa ha raccontato l’episodio su Reddit: “Avevo detto che era severamente proibito portare bambini al matrimonio, e una mia cara amica ha deciso di portare lo stesso il suo bambino piccolo. Il marito l’ha lasciata da poco e mi sento molto in colpa, ma il bimbo ha pianto tutto il tempo mentre mi preparavo e cercavo di finire in tempo con trucco e parrucco”

Il racconto dell’episodio

Durante la cerimonia, il bambino non stava mai fermo e faceva rumore. Dopo il fatidico ‘Sì’, gli sposi sono andati a parlare con l’amica: “Le abbiamo chiesto di andarsene, e me l’ha fatto pesare molto“. La donna ha poi aggiunto: “Mi ha mandato dei messaggi dicendomi che sono una persona orribile, ora sta sparlando di me con tutti i nostri amici comuni, dicendo che il suo bambino era tranquillo e io ero isterica e non sono stata in grado di capire i suoi problemi. Non posso crederci! Odio tutto ciò ma non so come fare, sento che molte persone mi criticano per il mio comportamento“.